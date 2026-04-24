新基準を打破し、未来の成長を見据えた強打の育成術高反発の複合バットの制限や低反発バットの導入によって、育成年代のバッティングはどう変わっていくのか。スモールベースボールへの回帰は正解ではない。小技に頼りすぎず、体の軸でしっかりとスイングできる選手を育てることが、結果的に得点力を高める近道だ。上のカテゴリーでも通用する「振れる力」をどう養っているか、高・中・小それぞれの打撃指導例を紹介する。・低反