ウェブからフォーシームを当てられる【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間24日・サンフランシスコ）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は23日（日本時間24日）、敵地ジャイアンツ戦で、6回に右わき腹付近へ死球を受けた。ジャイアンツの地元放送席では報復死球の可能性が指摘された。ドジャース3点リードの6回、1死走者なしの第3打席では、相手先発ウェブと対戦。初球は膝元へのボール球、そして2球目は93.1（約150