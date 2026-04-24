高市政権の深層でいま何が進行しているのか。政治と権力の核心を追及し続けてきたノンフィクション作家・森功氏による「自民党の研究」。対中強硬姿勢を前面に打ち出す裏側で、官邸内では側近同士の軋轢が表面化している。従米を基軸とした対外姿勢は混迷を深め、複雑な関係を多角的に解いていく「外交」を行う力量自体に疑問符が付き始めた。永田町の水面下で何が起きているのか。高市政権を揺るがす「側近政治の限界」と「外交迷