バルセロナは４月23日、前日のセルタ戦でPKを成功させた後に負傷したスペイン代表FWラミネ・ヤマルの怪我の状態を発表した。「今朝行われた検査により、トップチームの選手、ヤマルは、左足のハムストリングの負傷が確認された。選手は、保存治療を継続する。残りのシーズンをすべて失うことになるが、ワールドカップには参戦できる見込みだ」北中米ワールドカップにはなんとか間に合う見通しのようだが、今シーズンは終了とな