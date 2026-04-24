きょうは西日本や東日本の太平洋側を中心に朝のうちは雨の降る所があるでしょう。日中も雲が取れにくく、九州や四国を中心に再び雨の降る所がある見込みです。北日本は晴れて、空気の乾燥が続きます。【太平洋側は雲多く 再び雨の降る所も】広い範囲に雨を降らせた低気圧は東の海上へ離れていきます。朝のうちは九州から関東にかけて、太平洋側を中心に弱い雨の降る所があるでしょう。関東の雨は朝までとなりますが、太平洋側