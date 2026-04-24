きょう24日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』(毎週金曜 後11:17 ※関西ローカル)では、桂二葉探偵が調査した「あの夜の弾き語りをもう一度聴きたい」を届ける。【動画】松井ケムリが苦悶の表情…「わさびの早食い世界チャンピオンになりたい！」愛知県の女性（21）から10年ぐらい前に、たった一度だけ聴いた歌を、もう一度聴きたいという依頼。当時、小学生で友達関係に悩んでいた依頼者。ある夜、近所から男性の弾き語