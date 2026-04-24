ホワイトハウスで話すトランプ米大統領＝18日（ロイター＝共同）【ワシントン、カイロ共同】トランプ米大統領は23日、イスラエルとレバノンの停戦が3週間延長されると発表した。両国は米政権の仲介によりホワイトハウスで2回目の高官協議を実施。トランプ氏やバンス副大統領らが加わった。イスラエルは停戦発効後もレバノン攻撃を停止せず、民間人の死者が出るなど不安定な情勢が続いている。17日に発効した停戦の期限は26日だ