◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)ドジャース・大谷翔平選手の連続試合出塁記録が「53試合」でストップ。アジア選手記録を更新する大記録となりました。では全53試合で大谷選手はどのような成績だったのでしょうか。大谷選手の連続出塁記録がスタートしたのは、日本時間2025年8月25日のパドレス戦。大谷選手は松井裕樹投手と対戦し、自身にとって3度目となる45号ホームランを放ちました。一方、記