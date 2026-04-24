奥津マリリが、4月20日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』18号グラビアに登場！ 奥津マリリ ©熊谷貫／集英社 【プロフィール】奥津マリリ（おくつ・まりり）7月11日生まれ神奈川県出身身長149cm血液型=O型シンガー・ソングライター時代を経て、2015年、アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」のメンバーに。グループは6月13日（土