東山澄礼が竹書房から1stイメージDVD『東山澄礼ミルキー・グラマー』を4月24日にリリースする。Kカップという、規格外のボリュームを引っ提げての登場だ。 東山澄礼 ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 最大の魅力は、小悪魔的な愛らしい顔立ちと、むっちりとした肉感的なボディのコントラスト。そのアンバランスな存在感が、世の男心を激しく刺激して離さない。