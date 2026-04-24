【第3回記事／全4回】金正恩はパン工場や石鹸工場の建設を宣伝し、「地方発展」を掲げる。だが北朝鮮の米価は去年の2〜3倍に高騰し、ウォンは暴落している。24年間北朝鮮に拉致されていた蓮池薫さん（新潟産業大学特任教授）の目には、その実態は「半世紀前から何も変わっていない」と映る。朝日新聞元ソウル支局長で、米韓の外交・情報関係者に知己も多い牧野愛博外交専門記者との対談で、拉致の現在を全4回にわたってお伝え