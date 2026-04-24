衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。4月19日（日）の放送回では、山口県の“ポツンと一軒家”を訪れた。 【TVer】山口県の山の真っただ中で発見したのは、90歳の男性が造り上げた秘密基地のような遊び場！ 山口県のポツンと一軒家を目指し、麓の集落から捜索開始。最寄りの集落で植木の剪定をしている人に衛星写真を見せて「ここ、ご存知ですか？」と尋ねると、「わし