埼玉県飯能市の豊かな自然の中に広がる「ムーミンバレーパーク」は、フィンランド以外では世界でここだけにしかない、ムーミンの物語を追体験できるテーマパークです。本記事では、直行バスをはじめとするアクセス情報や、東飯能駅に登場したばかりの「ムーミンママ」の新オブジェ、さらにはパーク内で見つけたらラッキーな「隠れムーミン」の場所まで、現地取材をもとにガイド。物語を知っている人はもちろん、初めて訪れる人にと