AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は22日、西地区準決勝を行い、アルナスル(サウジアラビア)がアルアハリ・ドーハ(UAE)を5-1で破った。東地区ではすでにガンバ大阪が決勝進出を果たしており、決勝では日本勢初制覇をかけてFWクリスティアーノ・ロナウドやFWサディオ・マネらを擁するスター軍団と対戦することが決まった。アルナスルは今季のサウジアラビア・スーパーリーグで首位を走る同国屈指の強豪クラブ。ポルトガル代表のC