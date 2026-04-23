フレグランスブランド「タンバリンズ（TAMBURINS）」が4月24日に、大阪・心斎橋PARCO1階に新店をオープンする。大阪エリアで阪急うめだ本店に続く2店舗目となる。【画像をもっと見る】心斎橋PARCOは、4月に2020年の開業以来初となる大規模改装を発表。今年2〜10月にかけて約50区画・約2000坪のリニューアルを段階的に行い、館内の複数フロアを刷新している。国内外の先鋭的なブランドや新たな体験価値を取り入れることで、心斎