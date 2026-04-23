「メイベリン ニューヨーク（MAYBELLINE NEW YORK）」が、「メイベリン ボディ マスカラ 01 ブラック」（1859円）を6月20日に発売する。同月8日からマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ、ドン・キホーテ、ユニーで先行販売する。【画像をもっと見る】同商品は、従来のロングやボリュームといった機能訴求から、仕上がり重視へと変化するマスカラ市場のトレンドに対応して開発した。まつげのセパレート感を保ちな