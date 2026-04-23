「ショット（Schott）」が、ホースハイド製ランドセルの受注販売を開始する。4月29日から6月21日まで全国のショット直営店で受け付ける。【画像をもっと見る】同ランドセルは、「子どもたちにとって初めての革との接点は『ショット』であってほしい」という思いのもと2024年から販売。ショットの「ONESTARライダース」にも使用されるホースハイド（馬革）を採用し、あえて防水加工などを施さず、革本来の風合いを活かした。価