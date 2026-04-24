開催：2026.4.24 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 8 - 7 [フィリーズ] MLBの試合が24日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとフィリーズが対戦した。 カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するフィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェスで試合は開始した。 2回表、5番 ブランドン・マーシュ 3球目を打って右中間スタンドへのホー