デンマークのインテリアプロダクトブランド「ヘイ（HAY）」が、イギリス・ロンドン出身のデザイナー ジャスパー・モリソン（Jasper Morrison）が手掛ける「Jasper Morrison Shop」とのコラボレーションコレクション「OUTDOOR MARKET BY JASPER MORRISON FOR HAY」を発売する。現在ヘイの公式オンラインストアで一部商品を先行販売しており、4月24日からHAY TOKYOとHAY OSAKAで取り扱う。【画像をもっと見る】ヘイでは、2023年