5月22日（金）よる9時〜10時54分 日本テレビ系「金曜ロードショー」では、『ミニオンズ フィーバー』を本編ノーカットで放送！ユニバーサル・スタジオと『SING／シング』『ペット』のイルミネーション・スタジオが贈る、バナナが大好きな謎の黄色い生物・ミニオンを主人公にした劇場長編アニメーション「ミニオンズ」シリーズの第2作。最強最悪のボスに仕えることを生きがいとするミニオンたちが、なぜ怪盗グルーをボスに選んだの