5月6日（水）夜7時〜9時54分 日本テレビ系にて放送の新音楽特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」。渡辺翔太（Snow Man）と波瑠がMCを務める当番組のテーマは「感謝」。あの曲に“支えられた”1億2000万人の国民が感謝したい名曲を、ぎゅっとまとめてお届け。さらに、世代やジャンルを超えて支持を集めるアーティストが集結しスペシャルパフォーマンスを披露。過去の名曲と最新の音楽が一夜で楽しめる。本日、最新楽曲を披露