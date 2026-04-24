【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは23日、トランプ政権内では対イラン戦闘で大量の弾薬を消費して備蓄が減少し、近い将来に台湾有事が起きた場合、十分に対応できない可能性があるとの分析が出ていると伝えた。台湾防衛作戦の見直しを議論しているという。米当局者の話として報じた。同紙によると、米国は2月末に始めた対イラン軍事作戦で千発以上の巡航ミサイル「トマホーク」を発射したほか、高高度防