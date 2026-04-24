◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月23日フェニックス）6試合連続弾の歴史的一発を狙うホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。1−1の7回第4打席は投手交代直後のモレロの直球で空振り三振。これでこの日はここまで4打数1安打、3三振となった。試合は終盤。注目の一発はどうなるか。前日の5試合連続弾でメジ