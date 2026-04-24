プロ野球パ・リーグは23日、2試合が行われました。2位ソフトバンクは西武に勝利。両チーム無得点の5回に1アウト2塁から近藤健介選手のタイムリーツーベースで先制。その直後に追いつかれますが、7回に近藤選手の犠牲フライで勝ち越すと、8回には海野隆司選手にタイムリースリーベースが飛び出し4-1とリードを広げます。8回と9回に1点ずつ返されますが逃げ切り、連敗を「3」で止めました。3位楽天は同点の6回、黒川史陽選手と伊藤光