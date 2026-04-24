衆議院の議員定数削減を巡る自民党との協議で日本維新の会は、比例代表の45議席を減らすべきだと主張しました。定数削減を巡り、2月の総選挙後、初めてとなる与党の実務者協議が、23日に開かれ、維新は、小選挙区の議席数を変えず、比例に絞って45議席を減らすよう提案しました。自民党・加藤政治制度改革本部長：維新から今日は、そういう考え方だということがあっただけ。これからまさに議論ということになる。両党は3月の党首会