昨年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが25日までにInstagramを更新。ドレス姿のオフショットを披露するとファンから称賛が集まった。【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。昨年8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集