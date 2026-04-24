ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」でスタメン出場。4回に守備で魅せた。横っ飛びでゴロを掴み、アウトを奪取。地元シカゴの実況アナは思わず「なんて素晴らしいプレーだ！」と絶叫した。4回1死走者なしの場面。ダイヤモンドバックスの打者デルカスティーヨが一二塁間へ強烈な打球を放った。これに一塁手・村上がダイビン