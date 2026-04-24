5月6日19時から放送される音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』（日本テレビ系）に、AI、Ado、King ＆ Prince、なにわ男子、観月ありさ、M！LK、緑黄色社会が出演し、最新楽曲を披露することが発表された。【写真】キンプリ、なにわ男子ら『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』出演アーティストが一挙解禁さらに、MCの渡辺翔太（Snow Man）と波瑠のコメントも到着。渡辺翔太は「今回、MCを務めるにあたり、嬉し