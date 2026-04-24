タレントの鈴木奈々が23日、インスタグラムを更新。自身で作った弁当を公開した。【写真】「美味しそう」鈴木奈々の手作り弁当鈴木は「自分にお弁当作りました」とつづり、「おかずは、豚バラ肉を黄金のタレで炒めて、甘い卵焼きとウインナーとブロッコリー、大好きなコーンクリームコロッケにしました」とメニューを紹介。「最近お弁当作りにハマってます！」と明かし、「毎日お子さんに作ってるママパパは大変ですよね毎