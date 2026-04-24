元プロテニス選手でタレントの松岡修造がこのほど、５月３日放送のフジテレビ系「ＢＥＥＦＯＲＦＩＳＨ？−松岡修造の究極の２択グルメＳＨＯＷ−」（後７時）で同局のバラエティー番組のＭＣに初挑戦する。このほど、取材会を行い、意気込みを語った。昨年１１月に長年リポーターを務めた「くいしん坊！万才」が終了。「終わってしまった残念さもあったし、どうしたら表現できるんだろうっていった時に新しい話をもらえた