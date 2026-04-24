◆米大リーグカブス８Ｘ―７フィリーズ（２３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が２３日（日本時間２４日）、本拠のフィリーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、３試合連続の３号ソロ本塁打を放った。今季初の３安打もマークした。カブスは延長１０回にサヨナラ勝ちで９連勝を飾った。６−６に追いつかれた直後の８回。先頭打者の鈴木は４番手の右腕ケラーに対し、カウント１−０から