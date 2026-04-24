ヤクザの桑原と建設コンサルタント二宮の「疫病神コンビ」が、自分たちを騙した詐欺師を追ってなんと北朝鮮へ――。黒川博行さんの傑作長編『国境』がついに映画化される。【写真】この記事の写真を見る（2枚）メガホンを取るのは、映画『パッチギ！』などで知られる井筒和幸監督で、実に8年ぶりの新作。ヤバすぎる“国境破り”バディを演じるのは、本作で6度目の共演となる伊藤英明と染谷将太だ。このたび映画『国境』オー