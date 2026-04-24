4月23日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）にて、元テレビ朝日の玉川徹氏と千葉商科大学の常見陽平教授が“バトル”を繰り広げ話題となっている。【写真】前妻との離婚から2年、羽鳥慎一が再婚した『べっぴんさん』な脚本家の美人妻「若者の働き方」をめぐって激論に事の発端は、現代の働き方に関する特集だった。「番組では特集内で、今年4月に入社した新入社員の一部がすでに辞め始めていると紹介。上司が