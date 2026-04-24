〈「ウォール街のプロが厳選したヘッジファンドは、長期的には何の変哲もないインデックスファンドに負けてしまう。僕には足利尊氏の人生がインデックスファンドに重なって見えた」〉から続く「やる気なし、使命感なし、執着なし」のぼんくら男という斬新な足利尊氏像は、いかにして生み出されたのか？みずから、垣根涼介氏の歴史小説の「観察者」と称する橘玲氏が、過去作も含めてその創作の秘密を解き明かす。【写真】この記事