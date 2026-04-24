俳優の高橋克実（65）が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（後1：00）に出演。実家の家業を明かした。【写真】共演者で集まって…40歳で急逝の名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”下積み生活が長かった高橋にとっての転機は30代後半に出演したドラマ『ショムニ』。黒柳徹子から「あなたが俳優になったとき、ご両親はすごく反対だったんですって？」と聞かれると、高橋は「そうですね」と大きくうなずいた。高橋の故郷