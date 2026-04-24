3ピースバンド・Omoinotakeの藤井怜央（レオ）が23日、自身のインスタグラムを更新。妻でミュージシャンのASOBOiSMが妊娠したことを報告した。【写真】仲むつまじいOmoinotake・藤井怜央＆ASOBOiSM夫妻２ショット＆それぞれの妊娠報告全文藤井は、ASOBOiSMと連名の文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆様」へ宛て、「私たちから皆さまにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました」と報告。「現在安定期に