◇ナ・リーグカブス8ー7フィリーズ（2026年4月23日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が23日（日本時間24日）、本拠でのフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場。同点に追いつかれた直後の8回、3戦連発となる勝ち越し3号ソロを放つなど9連勝に貢献。今季初の猛打賞を記録するなど6打席で4打数3安打2四球1打点1本塁打と活躍した。この日も「4番・右翼」に入った鈴木は相手先発左腕サンチェスと対戦。初回の第1打席は遊