アメリカのトランプ大統領は23日、ホルムズ海峡に機雷を敷設する船を撃沈するよう海軍に指示しました。またアメリカ軍がイランに関連する船を臨検する映像も新たに公開され、イランへの圧力を強めています。トランプ大統領は23日、SNSで海軍がホルムズ海峡で機雷の除去作業を実施中だと表明し「機雷を敷設している船は小型船であっても撃沈するよう海軍に命じた」と投稿しました。また国防総省は23日、インド洋でイランから原油を