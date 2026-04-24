フジテレビでは5月3日、2時間スペシャル『BEEF or FISH？-松岡修造の究極の２択グルメSHOW-』（後7：00）を放送する。もしも地球が滅亡するとしたら、あなたが最後に食べるのは何か。その問いを“肉か魚か”という究極の2択にまで絞り込み、視聴者にも問いかける新感覚グルメバラエティーだ。【写真】常に全力！ガチャピン＆ムックらとダンスを披露する松岡修造舞台は、日本全国。山の幸、海の幸に恵まれた“美食の宝庫”から