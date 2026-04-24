元テニスプレーヤー松岡修造（S58）がこのほど取材に応じ、5月3日午後7時から放送の「BEEF or FISH？−松岡修造の究極の2択グルメSHOW−」への思いを語った。昨年末に放送した特番がゴールデン帯に進出。松岡は同番組でフジテレビバラエティー番組初MCを務める。肉か魚か、というシンプルなテーマをもとに、日本の食の魅力を多角的に掘り下げるグルメバラエティー。松岡はビーフかフィッシュかどっちが好きか聞かれると「僕は『ビ