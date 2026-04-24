岩手・大槌町で22日午後に発生した山林火災は、24日午前6時現在も延焼中で、避難指示の対象が拡大しています。岩手・大槌町の山林火災は22日午後2時ごろに小鎚地区で発生、さらにその後、約10km離れた吉里吉里地区周辺でも発生し、延焼範囲は合わせて約200haに及んでいます。近隣住民は「まさかここまでくると思っていなかったので、怖いなと」と話しました。火が住宅まで100メートルほどに迫っている場所もあることから、町は23日