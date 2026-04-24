「与那国島と西表島の間」にロシア潜水艦が出現防衛省・統合幕僚監部は2026年4月22日、ロシア海軍の潜水艦など3隻が与那国島と西表島の間を航行したと発表し、当該艦艇の画像を公開しました。【画像】浮上してる！これが自衛隊が撮影したロシア海軍の潜水艦です今回確認されたロシア海軍の艦艇はキロ改級潜水艦とステレグシチー級フリゲート（艦番号335）、バルク級航洋曳船の計3隻です。これらの艦艇は4月21日正午頃、与那