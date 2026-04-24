夜、家の中で過ごしているとき、ふと窓の外で物音がして身構える--そんな経験はありませんか。我が家は築30年を超える古い一軒家で、間取りの関係もあって窓が広く数も多め。採光や風通しの面ではありがたいのですが、その一方で「狙われやすいんだろうなぁ」という漠然とした不安が、ずっと頭の片隅にあります。防犯対策をしたい気持ちはあるものの、工事が必要だったり、設定が複雑だったりする機器はなかなか手が出しにくいのも