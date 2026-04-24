国土交通省は、航空機へのモバイルバッテリーの持ち込みに関する新ルールを、きょう4月24日から適用する。機内持ち込みは1人2個（160Wh以下）までに限り、機内電源からモバイルバッテリーへの充電禁止、モバイルバッテリーから他の電子機器への充電を禁止する。予備電池は100Wh以下のものは個数制限なく、100Wh以上160W以下のものはモバイルバッテリーとあわせて合計2個まで機内への持ち込みができる。これまでは、受託手荷物とし