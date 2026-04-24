「含み益が出たらすぐに売ってしまう」「少しでも下がると怖くなって損切りする」――そんな経験がある人は多いだろう。実は、世界一の投資家ウォーレン・バフェットも11歳のとき、まさに同じ失敗をしている。『ウォーレン・バフェットはこうして最初の1億ドルを稼いだ』には、バフェットが少年時代の初めての株式投資から得た痛烈な教訓が記されている。目先の小さな利益に飛びついてしまう心理のワナと、それを克服するための考