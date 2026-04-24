フェルスタッペンは新ルールに不満を漏らしている(C)Getty ImagesF1の新ルールに反発して今季限りでの現役引退をあり得る旨を語っていたレッドブルのマックス・フェルスタッペンが来季以降もF1活動を継続する意向を示した。【動画】失格級の危険行為!? 波紋を呼ぶフェルスタッペンのラッセル衝突シーン配信サイト「Viaplay」の番組「マックス・フェルスタッペンとの夕べ」に出演し、「僕は常に5度目の世界タイトルを選ぶだろう