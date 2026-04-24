◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2026年4月23日オラクル・パーク）ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に「１番・DH」で先発出場。昨季まで5年連続で2桁勝利を挙げている右腕ウェブの前に、初回の第1打席は一ゴロ、3回と4回は空振り三振、7回は二ゴロ併殺に倒れた。投打で同時出場した22日は6回を5安打無失点と好投したものの白星はつかず。打撃では4