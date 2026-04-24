元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が24日までに、モデル、タレントの滝沢カレン（33）のインスタグラムに登場。椿山荘デート姿を公開した。滝沢は「みな実さんと椿山荘デート椿山荘でアフタヌーンティーin抹茶をどうしてもしたくて、一緒にきてもらいました」と報告し、ツーショットなどを公開。田中は黒ぶちメガネ姿で、モスグリーンのインナーに黒ジャケットを羽織っていた。滝沢は続けて「どれもこれも緑仕様で抹