23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と館山昌平氏が、ヤクルト・赤羽由紘の守備について言及した。赤羽はセカンドでスタメン出場していたが、2−0の5回から先制本塁打を放ったサンタナに代わってレフトのポジションにつく。早速赤羽は、2−0の5回二死二塁から小園海斗が放ったレフトへのあたりで、ホームを狙った二塁走者・菊池涼介を素晴らしい送球でアウトにした。番組MCの野村