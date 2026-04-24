高市首相の国会答弁がきっかけで日中関係が悪化しているとされる。本当か。前駐豪大使の山上信吾さんの書籍『高市外交の正念場 反日勢力との闘い、日本再生の分岐点』（徳間書店）より、高市答弁の真相を紹介する――。■「台湾有事」答弁は何ら問題なかった2025年11月7日の衆議院予算委員会における高市総理の「台湾有事」答弁は、中国があれほどまでに騒いで問題視するような特別なものであったのか？答えは、明確なノーだ。10年